مصري مقيم بروسيا: التصويت إلكترونيا أفضل.. ونتمنى استمراره بعد أزمة كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال مصطفى صافي، مصري مقيم بروسيا، إن عدد الطلاب المصريين في روسيا يصل إلى 10 آلاف طالب، مشيدا بفكرة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد الإلكتروني حيث أنها ستوفر الكثير من الوقت.

وأشار "صافي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنهم كانوا يستغرقون 30 ساعة سفر للوصول إلى العاصمة للتصويت، مؤكدا أن خطوات التصويت إليكترونيا بسيطة للغاية.

وأكد أن هناك رغبة كبيرة لدى الشباب للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، متمنيا أن يظل تصويت المصريين في الخارج إليكترونيا في أي استحقاق دستوري حتى بعد انتهاء أزمة كورونا تسهيلا عليهم.

يقترب المصريون من تحقيق خطوة جديدة في عصر الديموقراطية، حيث تجري انتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق، والتي من المقرر ان تنعقد في يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، بمقر السفارات المصرية بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، باللجان الانتخابية في كافة المحافظات.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ خطوة واعدة نحو إقامة حياة ديمقراطية في ظل حياة دولة مدنية حديثة، فيعتزم المصريون علي استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وينظر العالم بعين التقدير والإعجاب لاستعدادات الدولة المصرية، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري بكافة المحافظات.

كما سيتوقف العالم لتحية المصريين الذين ستنتظم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطني مؤكدين علي مشاعرهم الصادقة تجاه بلدهم.

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