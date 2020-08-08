روسيا تسجل 5212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 5212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، أنه سيتم اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي طوّره مركز "غماليا"، في الأيام المقبلة.

 

وأكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، أن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

 

وأضاف أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلًا عمليًّا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الامارات فيروس كورونا روسيا

أخبار تهمك

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ ساعة الا ربع

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 8 ساعات

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تونس تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

دولة جديدة تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

روسيا.. "الدفاع" تكشف عن حالة المتطوعين في اختبار لقاح ضد كورونا

استطلاع: ثلث الإيطاليين يرفضون التطعيم ضد كورونا

الإمارات تطلق عيادات متنقلة لتطعيم الأطفال لمنع انتقال عدوى كورونا

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

10:13 ص

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

11:49 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا