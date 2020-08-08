مي كساب تعلن استيائها من عام 2020 وتعلق: "كفايا كده بقى"

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أعربت الفنانة مي كساب عن استيائها الشديد من الأحداث الصعبة التي مر بها العالم خلال عام 2020، وذلك من خلال حسابها حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت مي كساب تغريدة جديدة قالت فيها:"‏أنا من كتر الأحداث الصعبة المحزنة المؤسفة مش قادرة حتي أتحرك من البيت أغير جو ماليش نفس لزقت في البيت حرفيًا مش بأتحرك غير لدكتور الأسنان والسوبر ماركت وأودي الطلبات لأبويا من ع الباب، وشكرًا كفايه كده بقي يا ٢٠٢٠، يارب لطفك بينا إرحمنا يا أرحم الراحمين".





وفي سياق آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ودي عاجبك فيها إيه"، وهي كن كلمات أمير طعيمة، ألحان اشرف سالم، توزيع أوكا.