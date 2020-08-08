شاهد.. أول صور من مسلسل "ما وراء الطبيعة"

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يحرص المخرج عمرو سلامة على التفاعل الدائم مع محبيه، ومشاركتهم ما يحدث معه في اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر عمرو سلامة مجموعة صور من كواليس مسلسل"ما وراء الطبيعة"، وعلق عليها قائلاً:"الصور الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة ".

وأضاف عمرو سلامة قائلاً:"أول ظهور ل رفعت إسماعيل (دكتور أمراض الدم في الأربعينيات من عمره، النحيل الأصلع السودوي الساخر) وماجي ماكيلوب (التى تمشى على العشب دون أن تثنى عودا) انتظرونا خريف ٢٠٢٠ ".


مسلسل "ما وراء الطبيعة"، يتناول سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى، و تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي،وهو بطولة رزان الجمال والتي ستقدم دور ماجي، وآية سماحة والتي ستلعب بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تجسد دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين.


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