كوريا الجنوبية تسجل 43 حالة إصابة جديدة بكورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
منار طارق
سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم السبت.

وقال كوون جون ووك، نائب مدير المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، في إفادة صحفية إن ثلاثين حالة من الحالات كانت محولة محليًا، 16 منها مرتبطة بكنيسة في مدينة جوينج سيتي بمقاطعة جيونجي.

هذه هي الكنيسة الثانية في جوينج سيتي التي يتم ربطها بإصابات جديدة، كما قال كون، حيث تم اكتشاف 18 إصابة سابقًا في كنيسة في نفس المدينة، وتم استيراد 13 حالة إلى كوريا الجنوبية - اثنان منهم بحارة من سفينة شحن فلبينية رست يوم الخميس.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة على المستوى الوطني 14562، وفقًا لبيان صحفي لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، وتوفي 304 أشخاص.

وفي الوقت نفسه، تم تشخيص ما لا يقل عن 4941.755 حالة إصابة بـ Covid-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

تظهر بيانات الجامعة أنه تم تحديد 58173 حالة إصابة أخرى بالفيروس يوم الجمعة. بالمعدل الحالي، يمكن للولايات المتحدة تجاوز عتبة 5 ملايين حالة يوم الأحد أو الاثنين.

كما تم تسجيل 1243 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس يوم الجمعة. وقد توفي ما لا يقل عن 161347 شخصًا حتى الآن في الولايات المتحدة من Covid-19.

وتشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

وعلي صعيد آخر، قالت السلطات الألمانية إنه تم تحديد 1122 مريضًا جديدًا بفيروس كورونا، يوم الجمعة، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالفيروس.

وقد توفي 12 شخصًا آخر يوم الجمعة، ليرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 9195، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في ألمانيا، معهد روبرت كوخ.

استجابت ألمانيا لارتفاع عدد الإصابات بدعوة من الحكومة للناس بالالتزام الصارم بتدابير السلامة ضد الأوبئة، وبتوسيع هائل في الاختبارات. واعتبارًا من اليوم السبت، يجب على أي شخص يدخل ألمانيا من دولة عالية الخطورة إجراء اختبار PCR إلزامي عند الوصول.

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