خضوع أحمد الشيخ لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:36 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
غدير أحمد
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى، إن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول، سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم السبت، وذلك لمعرفة موقفه من المشاركة فى مباراة إنبى المقبلة، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.‏


وقال عبدالحفيظ، فى تصريحات صحفية اليوم، قد تعرض اللاعب لكدمة قوية فى القدم، خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس الخميس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى فقط خلال تدريبات اليوم الجمعة.


وأكمل:" وسيتم حسم مصير الشيخ من المشاركة ‏فى مباراة إنبى، بناءً على حالته، ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏


وقام الأهلى بمرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب خططى وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين، وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفنى واللاعبون مسحة طبية.


ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.

أخبار تهمك

ساري يتحدث عن مستقبله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ ساعتين و 25 دقيقة

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

09:57 ص

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا