"هنعمل لخبطيطا".. عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان أغنيتهما الجديدة في هذا الموعد

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يستعد المطربان عمر كمال وحسن شاكوش لطرح مهرجان جديد يحمل اسم "هنعمل لخبطيطا"، ومن المقرر طرحه يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مع أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

والجدير بالذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش تعاونا مؤخرًا في مهرجان جديد يحمل اسم "شوكلاتة سايحة جوة كيك" وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "بنت الجيران"، التي بلغت عدد مشاهداتها لـ 307 مليون مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.



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