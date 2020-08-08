تركي آل الشيخ يشارك جمهوره أغنية "يا عاقد الحاجبين'' لـفيروز

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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بنشر أغنية "يا عاقد الحاجبين" للفنانة فيروز، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يذكر أن أهدى بعض الفنانين العرب المستشار تركي آل الشيخ، أغنية تحمل اسم "تركي الإبداع"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.



والأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، وتأليف علي الخوار، ومن ألحان فايز السعيد، وإخراج المخرج بسام الترك.



وتناولت كلمات الأغنية الآتي: "إبداع في حب الوطن.. وإبداع في إبداعه.. وشرع يبحر بالوفا في بحر حب شراعه مهما يا بوناصر وصفنا بالقصايد.. شخصك تبقى الحروف مقصرة.. واوصافنا طماعة".