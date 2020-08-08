سموم.. طبيب يحذر المصريين من هذا الأمر

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:11 ص
علاج
علاج
هدى عبدالرازق
أشاد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، بالخطة التي طبقتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها ساهمت في خفض أعداد الإصابات، إلى جانب دور الأطقم الطبية، والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وحذر "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، من تناول البعض لأدوية دون استشارة طبيب بدعوى رفع المناعة، مشددا على ضرورة إيقاف مثل هذه الأدوية حتى لا يجد الشخص نفسه في مشكلة أكبر، واصفا هذه الأدوية بـ السموم.

وأوضح أن هناك أكثر من 150 مركز على مستوى العالم يعملون على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، معتبرا أنه من الصعب الحكم على نسبة فاعلية أو تأثير أي لقاح يظهر، حيث أن الفيروس مستجد، واللقاحات أيضا مستجدة.

خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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