سموم.. طبيب يحذر المصريين من هذا الأمر

أشاد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، بالخطة التي طبقتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها ساهمت في خفض أعداد الإصابات، إلى جانب دور الأطقم الطبية، والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وحذر "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، من تناول البعض لأدوية دون استشارة طبيب بدعوى رفع المناعة، مشددا على ضرورة إيقاف مثل هذه الأدوية حتى لا يجد الشخص نفسه في مشكلة أكبر، واصفا هذه الأدوية بـ السموم.





وأوضح أن هناك أكثر من 150 مركز على مستوى العالم يعملون على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، معتبرا أنه من الصعب الحكم على نسبة فاعلية أو تأثير أي لقاح يظهر، حيث أن الفيروس مستجد، واللقاحات أيضا مستجدة.



