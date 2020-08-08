جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت تغادر مطار القاهرة إلى مثواهم الأخير

استقبل أهالي وأسر جثامين ضحايا تفجير مرفأ بيروت بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ لبنان، في طريقهم إلى مثواهم الأخير بمحافظة الغربية، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم.





في قرية البضائع بمطار القاهرة، بعد وصولهم على متن رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وسط أجواء الحزن التي خيمت على الجميع.





وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، الذين لقوا مصرعهم في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.



