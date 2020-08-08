عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:28 ص
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي

أثار إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني القلق عقب السقوط بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وظهر هازارد أثناء إدلائه بتصريحات عقب المباراة، بكيس من الثلج مربوط على كاحله، ليُثير القلق حول تجدد إصابته، التي عانى منها لشهور وخضع على إثرها لعملية جراحية.

 

وقال هازارد خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الشوط الأول كان جيدًا، وكنا نستحق المزيد.. لقد سجلوا وكذلك نحن، لكن حين تلعب لهذا النادي، فأنت تريد الفوز بكل شيء، وخاصًة دوري الأبطال".

 

وأضاف: "لكن بسب الطريقة التي يضغطون بها مانشستر سيتي، أصبح الأمر صعبًا، ولهذا السبب ارتكبنا الأخطاء".

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