آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن أن آرثر ميلو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عاد مرة أخرى إلى مدينة برشلونة، بعد غياب استمر لفترة طويلة.

تمرد آرثر على برشلونة خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل إنعدام مشاركة الدولي البرازيلي مع الفريق الكاتالوني، وهذا ما أدى إلى سفره إلى البرازيل خلال فترة خوض البرسا المباريات في الليجا.

وقال صحيفة ماركا: "آرثر عاد إلى برشلونة أمس الجمعة كبادرة حسن نية من قبله، وذلك من أجل إصلاح الأمور مع إدارة الفريق الإسباني، والتوصل إلى إتفاق نهائي بشأن إنهاء عقده".

ومن المقرر أن ينتقل آرثر إلى صفوف يوفنتوس عقب نهاية مشوار برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث كلفت تلك الصفقة خزائن "البيانكونيري" 72 مليون يورو.

وسينضم في المقابل إلى برشلونة ميراليم بيانيتش، في صفقة قدرت بنحو 60 مليون يورو، وبعقد مدته 5 أعوام.

وأضافت الصحيفة: "آرثر توجه رفقة شقيقه باولو إلى مختبر كارير ديل كومتي ببرشلونة، من أجل إجراء مسحة خاصة بإختبار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "آرثر سينتظر نتيجة الفحص من أجل أن يجتمع مع المدير الرياضي لبرشلونة، إريك أبيدال، وعضو مجلس الإدارة في ملعب التدريب الخاص بالنادي، ورامون بلانيس.

وأردفت: سيتم مناقشة عدة أمور بين آرثر وأبيدال وبلانيس، بخصوص وضع اللاعب مع برشلونة، لكن في حال تم إقصاء الفريق أمام نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، لن يكون هناك حاجة لذلك الاجتماع، لأن موسم البرسا سيكون انتهى وسيلتحق اللاعب مباشرة بصفوف يوفنتوس".