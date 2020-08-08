برلماني يطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

طالب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، المواطنين الخاضعين للقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سرعة التقدم بطلبات التصالح، خاصة وأن التشريع من المزمع أن ينتهتى تطبيقه فى 30 سبتمبر المقبل، مما يعنى ضرورة استغلال الوقت والتقدم بطلبات التقنين قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا.





وأوضح العقاد، في بيان له اليوم، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة وتسببت فى تهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق العامة، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه المشاكل، خاصة وأنه كان مطلبا للكثير من المواطنين.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع المواطنين راغبى التقنين، كما راعى البعد الاجتماعى في تحديد قيمة المخالفة، والأوضاع الاقتصادية للمواطنين من خلال إتاحة تقسيط القيمة أيضا بدون فائدة، وهذا كله جدير بأن يكون هناك تهافت من قبل المواطنين للتصالح.



