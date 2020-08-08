برلماني يطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:47 ص
النائب
النائب
الفجر
طالب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، المواطنين الخاضعين للقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سرعة التقدم بطلبات التصالح، خاصة وأن التشريع من المزمع أن ينتهتى تطبيقه فى 30 سبتمبر المقبل، مما يعنى ضرورة استغلال الوقت والتقدم بطلبات التقنين قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا.

وأوضح العقاد، في بيان له اليوم، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة وتسببت فى تهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق العامة، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه المشاكل، خاصة وأنه كان مطلبا للكثير من المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع المواطنين راغبى التقنين، كما راعى البعد الاجتماعى في تحديد قيمة المخالفة، والأوضاع الاقتصادية للمواطنين من خلال إتاحة تقسيط القيمة أيضا بدون فائدة، وهذا كله جدير بأن يكون هناك تهافت من قبل المواطنين للتصالح.

خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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