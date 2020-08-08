الطالع الفلكي السّبت 8/8/2020..صُورَة حِلوَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 2 مِسْرى قبطى ، 8 آب رُومى ، 18 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إدحَكِى عشان الصّورَة تِطلَع حِلوَة.(سعيد صالح من مسرحيّة مدرسة المشاغبين-1973)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل أبوبكر عزّت رَحِمَه الله وقرينه الفلكى الأميريكى داستن هوفمان ، إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم أبوبكر عزّت مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفاتِحَة.

(الحُبّ مفتاح)،(رجل نقى)،(السّكّة اليمين) ،(زوجين من الأوز)،(قِيَم الحُبّ) ، (عصفور خشب الأرز من أرض لبنان) ،(نشاط البوليتاريا/الطبقة العاملة) ، (زواج سعيد).





الأميريكى داستن هوفمان أوكرانى بولندى ولقب عائلته الأصلى جُويْخْمان، والده عمل مهندس ديكورلشركة كولومبيا السينمائية وله شقيق عمل بالمُحاماة ، حاصل على جائزتيْن أوسكار و13 جائزة جولدن غلوب و4 جوائزمن الأكاديمية البريطانية ، إلتحق لدراسة الطب وغادرها بعد سنة لدراسة الفنون بمعهد باسادينا ، متزوج وله ستة أبناء وجدّ لطفلين ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم داستن هوفمان مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا اكثر.

(بندول ساعة حائط)،(رجل مُستقيم)،(الباحث عن المعرفة)،(أب مثالى)،(أدوية طبيب)،(عاطفى/عطوف على الضعفاء)،(بطل المسابقات/الفائز فى المسابقات)





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رغبتك مُرتفعة لأداء أعمال الخير والتصدّق على الفقراء، هذا يشمل أسرتك والتى تحتاجك، الأقربون أولى بمعروفك.





برج الثور: إن شعرت بإحساس من الشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليماً فى مظهره،على الأقل قم بتأجيله عدّة أيام والأيام كفيلة بإثبات شعورك،من عدمه.





برج الجوزاء: قد تكون فى مزاج لنكش ومُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج السّرطان: الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سبباً فى فرحة غامرة وشغلاً لوقتك فى عمل نافع.





برج الأسد: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج العذراء : تقدر على قول كلمة لا عند ضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرر بكبرياء الآخرين أو الألفاظ الخشنة.





برج الميزان : رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج العقرب: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج القوس: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.





برج الجدى: إن كنت عازباً وصادفت فرصة للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ، إن كنت مُتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: إن عثرت على من تظنّه شريك العمر فعليك بالخط المُستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب ، إن كنت مُتزوّجاً فابتعد عن المشاكل أو إستجلاب النّكد.



