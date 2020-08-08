نبيل الحلفاوي مُستاءً من عام2020:"السنة دي خلت الواحد خلقه ضيق"

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أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن استيائه من عام 2020 بسبب كثرة الأحداث السيئة التي وقعت فيها سواء من انتشار فيروس كورونا وعدم السيطرة عليه، ولما حدث في لبنان من انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".





كتب نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة قال فيها :"موضوع الكورونا اللي مطول ده،واللي بيحصل حوالينا السنة دي وآخرها اللي حصل في لبنان،مخلي الواحد خلقه ضيق، وصار البلوك على أهون سبب".



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، الدرامية مسلسل "أمر واقع"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت،بطولة كريم فهمي،نجلاء بدر،ريم مصطفى، أحمد وفيق،ملك قورة،نهى عابدين.





والجدير بالذكر أن نبيل الحلفاوي، يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي،حنان مطاوع، أحمد رزق، نور محمود، معتز هشام، وآخرون ، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.