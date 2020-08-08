مصرع شخص وإصابة 3 إثر انهيار عقار بالمنصورة

استقبل مستشفي المنصورة بمحافظة الدقهلية، 4 أشخاص مصابين بينهم حالة وفاة، في حادث إنهيار عقار مكون من ٤ طوابق خلف مستشفي المنصورة العام.





ومن جانبه وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قيادات المحافظة، هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، بالإنتقال الفوري لموقع إنهيار عقار خلف مستشفي المنصورة العام بشارع منتصر التابع لحي غرب المنصورة.





وأوضح محافظ الدقهلية أن العقار المنهار مكون من ٤ طوابق وكان يقطن به سكان، وصادر له قرار إزالة، وتم التعامل الفوري بنقل المصابين والضحايا للمستشفي.





وكانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الظقهلية تلقت إخطارا يفيد بإنهيار عقار في مدينة المنصورة وأبنباء عن ضحايا ومصابين.





وهرعت سيارات الإنقاذ البري وقوة من رجال الأمن وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار وجاري البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض.



