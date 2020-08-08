للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:41 ص
امتحانات
امتحانات
أية حمروشي
تواصل كليات جامعة القاهرة، للأسبوع الخامس، امتحانات طلاب الفرق النهائية، والتي بدأت في 11 يوليو الماضي وتنتهي في 25 أغسطس الجاري؛ وذلك وفقًا لخطة شاملة أشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وتبدأ امتحانات الأسبوع الخامس، اليوم، بكليات الحقوق (القسم الفرنسي)، والآداب، والآثار، والإعلام، ودار العلوم، وفرع الخرطوم، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والطب البيطري، والزراعة، والطب. ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وتلتزم كليات جامعة القاهرة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة
للأسبوع الخامس.. تواصل امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة القاهرة

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