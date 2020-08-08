ننشر موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة





تصدرات مباراة الأهلي وإنبي مؤشرات بحث "جوجل" اليوم السبت الموافق 8/8/2020 في مصر، حيث يريد جمهور المارد الأحمر معرفة موعد مباراة الأهلي والإنبي في الدوري الصمري الممتاز، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد مباراة الأهلي وإنبي القنوات الناقلة.





مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري





يواجه النادي الأهلي فريق إنبي في أول لقاء للفريقين مع عودة الدوري المصري بعد التوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، غدًا يوم الأحد على استاد القاهرة، في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي





ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس ON TIME SPORTS، في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساغة 9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



