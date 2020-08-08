حمو بيكا يثير الجدل مرة آخرى بكلمات أغنيته الجديدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حرص مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا أن يشارك جمهوره كواليس تحضيره لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقام حمو بيكا بنشر مقطع فيديو جديد له وهو يقوم بالغناء بطريقة كوميدية ولا يستطيع نطق كلمات الأغنية "I miss you very hard أنا مش قادر''.

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "عسل يا بيكا والله ضحكتني جدا".

وفي سياق منفصل كان أثار تعاقد حمو بيكا، مع شركة روتانا لأنتاج أعماله الغنائية الجدل عبر السوشيال ميديا، كونه من المطربين التي لا تقدم محتوى هادف وشركة روتانا تعتبر من أهم شركات الإنتاج بالوطن العربي وهي التي تنتج لأكبر المطربين في العالم العربي.

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