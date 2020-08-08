انهيار عقار من 4 طوابق في المنصورة
السبت 08/أغسطس/2020 - 09:35 ص
محمد كشك
شهد شارع منتصر التابع لحي غرب المنصورة، واقعة إنهيار عقار مكون من 4 طوابق، وأنباء عن ضحايا ومصابين.
ومن جانبه وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قيادات المحافظة، هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، بالإنتقال الفوري لموقع إنهيار عقار خلف مستشفي المنصورة العام بشارع منتصر التابع لحي غرب المنصورة.
وأوضح محافظ الدقهلية، أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق وكان يقطن به سكان، وصادر له قرار إزالة، وتم التعامل الفوري بنقل المصابين والضحايا للمستشفي.
وكانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الظقهلية تلقت إخطارا يفيد بإنهيار عقار في مدينة المنصورة وأبنباء عن ضحايا ومصابين.
وهرعت سيارات الإنقاذ البري وقوة من رجال الأمن وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار وجاري البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض.
خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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