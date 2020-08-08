هيفاء وهبي: ربنا يخلي للمصريين رئيس بلدهم ويزرقنا برئيس مثله

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي معبرة عن حزنها الشديد لما أصيبت به بلدها لبنان قائله: "ربنا يخلي للمصريين رئيس بلدهم ويزرقنا برئيس زي رئيسكم الله يحفظه".

وتابعت هيفاء وهبي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "معكم منى الشاذلي" قائله: "احنا بندور على أمان عشان نحس اننا مش في خطو ومحتاجين حد يعرف يمسك بلد وبلدنا قد ربع منطقة في مصر ومش عارفين يحموها".

يذكر أن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي ادعى في وقت سابق إن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه، وفي أثناء الجلسة التي جمعتهما بنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، اعترف وزيري إن أجر هيفاء المتفق عليه هو 5.5 مليون جنيه، وأتى بإثنين من فريق الفيلم، والذي إدعوا إن هيفاء حصلت أمام أعينهم على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ونصف مليون جنيه، وحصلت عليهم هيفاء بالفعل.

ويأتي ذلك في إطار الصراع الناشب بين هيفاء ووزيري، والذي وصل إلى ساحات المحاكم، واتهمت خلاله هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على ما يقرب من 63 مليون جنيه.

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