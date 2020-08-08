إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في تونس في هذا الموعد

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يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء حفلاً غنائيًا في مدينة سوسة بتونس، وذلك يوم 15 أغسطس الجاري.



وأعلن إيهاب توفيق عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر مقطع الفيديو الدعائي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"حفل السوبر ستار إيهاب توفيق بركح الكازينو سوسة 15 أغسطس".



وفي سياق آخر، انتهى إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "هيا دنيا"، والأغنية تدعو للتفاؤل، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إنتاج إيهاب توفيق، تنفيذ شركة اكس جيرينيشن ايجيبت، إخراج متيم السراج، توزيع أحمد عادل، وهي من ألحان الملحن الراحل أشرف سالم.



والجدير بالذكر أن إيهاب توفيق قد انتهى من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"قولتهالك"، وهي من كلمات هاني الصغير، وألحان حمدي صديق، وتوزيع مصطفي الشريف، ومكساج محمد صقر، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.