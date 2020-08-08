تامر حسني يزور مصطفى حفناوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:13 ص
هبة أحمد
توجه أمس الفنان تامر حسني لزيارة اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، وذلك في المستشفى التي يمكث فيها حاليًا لكي يتلقى العلاج بها.

وكشف على غزلان عن زيارة تامر حسني لمصطفى حفناوي، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر علي غزلان صورة لتامر حسني وهو داخل المستشفى، وعلق عليها قائلاً :"شكرًا إنك جيت وجبرت بخاطره لإنك عارف إنه بيحبك".

وكان مصطفى حفناوي قد تعرض لجلطة في المخ بسبب تشخيص خاطئ لحالته الصحية مما أدى إلى تعرضه لغيبوبة، نقل على أثرها لإحدى المستشفيات.

وفي سياق آخر، انتهى تامر حسني مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.




وتدور أحداث فيلم"مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، كما أنه تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها.

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