بعد طرحها بأيام قليلة.. أغنية "من غير مجاملة'' لأحمد جمال تقترب من المليون

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حققت أغنية "من غير مجاملة" للفنان أحمد جمال 793 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأسبوع واحد فقط عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقد نالت أغنية "من غير مجاملة" حب وإعجاب الملايين، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عظمة بجد تحفة".

وتتناول كلمات الأغنية الآتي: "من غير مجاملة دي شبه كاملة وبجد عاملة زي الخيال.. نستني اسمي وبشكل رسمي سلمت قلبي من غير فصال.. ضحكتها تخبل وبجد تهبل.. من نظرة منها يلا السلام أصل المحبة ملهاش أطبة وأنا حالتي صعبة مبقتش أنام.. ودي حاجة نادرة مفيش كلام.. طب مين يقولي فين من النوع ده كام.. أصلي بقدر الناس الجمال.. شغلتلي قلبي وأهو على عومها عام.. وأنا لو هقول في عيونها دول كل الكلام يخلص قوام.. لو أشوف عيونها بسرح في لونها أه ياني منها دي عليها صوت.. قولتلها ده انتي لو عني غبتي وبعدتي سنتي ده أنا كنت أموت.. دي حتة مني حاسس كأني كل أما أغني ليها الغنا.. دي نور عنيا وعايشة فيا ما أنا أصلي هي وهي أنا".

يذكر أن أغنية "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق، وديچيتال ماستر أمير محروس، وتم التسجيل باستوديو الرسالة مهندس الصوت أحمد جودة.

أخبار تهمك

الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعة و 13 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ أقل من ساعتين

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

فاران: أنا الضحية.. ولكن

08:40 ص

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

08:25 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا