بعد طرحها بأيام قليلة.. أغنية "من غير مجاملة'' لأحمد جمال تقترب من المليون

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حققت أغنية "من غير مجاملة" للفنان أحمد جمال 793 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأسبوع واحد فقط عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وقد نالت أغنية "من غير مجاملة" حب وإعجاب الملايين، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عظمة بجد تحفة".



وتتناول كلمات الأغنية الآتي: "من غير مجاملة دي شبه كاملة وبجد عاملة زي الخيال.. نستني اسمي وبشكل رسمي سلمت قلبي من غير فصال.. ضحكتها تخبل وبجد تهبل.. من نظرة منها يلا السلام أصل المحبة ملهاش أطبة وأنا حالتي صعبة مبقتش أنام.. ودي حاجة نادرة مفيش كلام.. طب مين يقولي فين من النوع ده كام.. أصلي بقدر الناس الجمال.. شغلتلي قلبي وأهو على عومها عام.. وأنا لو هقول في عيونها دول كل الكلام يخلص قوام.. لو أشوف عيونها بسرح في لونها أه ياني منها دي عليها صوت.. قولتلها ده انتي لو عني غبتي وبعدتي سنتي ده أنا كنت أموت.. دي حتة مني حاسس كأني كل أما أغني ليها الغنا.. دي نور عنيا وعايشة فيا ما أنا أصلي هي وهي أنا".



يذكر أن أغنية "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق، وديچيتال ماستر أمير محروس، وتم التسجيل باستوديو الرسالة مهندس الصوت أحمد جودة.