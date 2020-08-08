خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

كشفت مصادر داخل جدران نادي الزمالك، عن تجميد صفقة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز والذي كان أحد المرشحين بقوة للانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الخلفي للفريق.





وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن مسئولو نادي الزمالك يدرسون في الوقت الحالي تجميد صفقة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز بشكل رسمي، بعد إشادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بحسام عبدالمجيد مدافع النادي الشاب.





وأوضحت أن باتريس كارتيرون أبدى اعجابه الكامل بمستوى حسام عبدالمجيد، وتوقع له مستقبل كبير بالخط الدفاعي لنادي الزمالك خلال السنوات القادمة.





من جانبه يرى الفرنسي باتريس كارتيرون أن حسام عبدالمجيد خليفة محمود علاء مستقبليا، خاصة وأن اللاعب لديه نفس الإمكانيات، من ناحية الصلابة الدفاعية، اضافة الي تقدمه بشكل ملحوظ في الكرات الثابتة مع طول قامته المناسب لمركز قلب الدفاع.





كارتيرون أكد على أن حسام عبدالمجيد يمتلك شخصية قوية للغاية داخل المستطيل الأخضر، وهو مادفع مسئولو نادي الزمالك لدراسة إتمام صفقة عبدالله بكري مع توفير الأموال التي سيدفعها النادي في هذه الصفقة لصالح قطاع الناشئين بالنادي، مع دعم الصفقات التي سيطلبها المدير الفني الفرنسي خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.



