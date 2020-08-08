خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:20 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
كشفت مصادر داخل جدران نادي الزمالك، عن تجميد صفقة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز والذي كان أحد المرشحين بقوة للانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن مسئولو نادي الزمالك يدرسون في الوقت الحالي تجميد صفقة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز بشكل رسمي، بعد إشادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بحسام عبدالمجيد مدافع النادي الشاب.

وأوضحت أن باتريس كارتيرون أبدى اعجابه الكامل بمستوى حسام عبدالمجيد، وتوقع له مستقبل كبير بالخط الدفاعي لنادي الزمالك خلال السنوات القادمة.

من جانبه يرى الفرنسي باتريس كارتيرون أن حسام عبدالمجيد خليفة محمود علاء مستقبليا، خاصة وأن اللاعب لديه نفس الإمكانيات، من ناحية الصلابة الدفاعية، اضافة الي تقدمه بشكل ملحوظ في الكرات الثابتة مع طول قامته المناسب لمركز قلب الدفاع.

كارتيرون أكد على أن حسام عبدالمجيد يمتلك شخصية قوية للغاية داخل المستطيل الأخضر، وهو مادفع مسئولو نادي الزمالك لدراسة إتمام صفقة عبدالله بكري مع توفير الأموال التي سيدفعها النادي في هذه الصفقة لصالح قطاع الناشئين بالنادي، مع دعم الصفقات التي سيطلبها المدير الفني الفرنسي خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود علاء رياضة بكري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ أقل من ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعة و 7 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ ساعة و نصف

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

فاران: أنا الضحية.. ولكن

08:40 ص

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

08:25 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا