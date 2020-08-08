كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن حوار سري بين الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ولاعبه الويلزي جاريث بيل، جرى قبل عدة أيام مما أدى لاستبعاده من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإنَّ هناك حديثًا سريًا تم بين زيدان وبيل، انتهى بطلب اللاعب الويلزي عدم التواجد أمام مانشستر سيتي.

ونشر البرنامج نص الحوار وجاء كالتالي:

جاريث لزيدان: هل سألعب أمام مانشستر سيتي؟

زيدان: مهما حدث لن تلعب

وذكر "الشيرنجيتو" أنَّه عقب هذا الحديث، طلب بيل عدم التواجد في قائمة المباراة التي خسرها ريال مدريد بنتيجة (1-2)، ليودع دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

كان جاريث بيل، قد ذهب للعب الجولف، عقب سفر بعثة ريال مدريد، إلى إنجلترا.