كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:30 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية عن حوار  سري بين الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ولاعبه الويلزي جاريث بيل، جرى قبل عدة أيام مما أدى لاستبعاده من مباراة مانشستر سيتي  الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

 

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإنَّ هناك حديثًا سريًا تم بين زيدان وبيل، انتهى بطلب اللاعب الويلزي عدم التواجد أمام مانشستر سيتي.

 

ونشر البرنامج نص الحوار وجاء كالتالي:

 

جاريث لزيدان: هل سألعب أمام مانشستر سيتي؟

 

زيدان: مهما حدث لن تلعب

 

وذكر "الشيرنجيتو" أنَّه عقب هذا الحديث، طلب بيل عدم التواجد في قائمة المباراة التي خسرها ريال مدريد بنتيجة (1-2)، ليودع دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

 

كان جاريث بيل، قد ذهب للعب الجولف، عقب سفر بعثة ريال مدريد، إلى إنجلترا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد مانشستر سيتي زيدان ريال مدريد جاريث بيل

أخبار تهمك

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ ساعة و نصف

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ أقل من ساعة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 9 ساعات

آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - مانشستر سيتي 1 × 2 ليون

أهداف مباراة - ليون 2 × 2 مانشستر سيتي

"حماة بيل" وراء رفضه العودة للدوري الانجليزي

جاريث بيل في ورطة كبيرة لهذا السبب

طرد جاريث بيل امام فياريال

زيدان يدافع عن جاريث بيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

فاران: أنا الضحية.. ولكن

08:40 ص

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

08:25 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا