رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:49 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
أمل الحلفاوي
بعث إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، برسالة تحمل نصيحة إلى مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ونصح إبراهيم مهاجم الأبيض بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة وخاصة داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا أنه كان بعيد عن التركيز خلال مواجهة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أن عدم التركيز ظهر خلال عرضية محمد عبدالشافي وكان على الأقل يجب أن يسجل هاتريك خلال المباراة.

وأكد أن مصطفى محمد عندما يكون في قمة تركيزه يصبح من أفضل اللاعبين داخل الملعب، ووجهه بأن يتعلم من أخطائه، مختتما، "كرة القدم غدارة".

جدير بالذكر أن الزمالك كان حقق الفوز أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة محتلا المركز الثاني.

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هجوم مصطفى محمد رياضة الزمالك ابراهيم سعيد

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