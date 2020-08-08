زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

علق زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على خسارة فريقه 1/2 أمام مانشستر سيتي والخروج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "لا يمكنك أن تكون سعيدًا بالخسارة، وعلينا أن نفخر بما فعلناه ونهنئ المنافس، لعبوا بشكل جيد للغاية، ولا يجب البحث عن أعذار فنحن خسرنا المباراتين.. فعلنا كل شيء على أرض الملعب لكن في بعض الأحيان هذا لا ينجح، ووجدنا صعوبات أول 20 دقيقة، ثم لعبنا بشكل جيد، وفي الشوط الثاني كنا أفضل حتى سجلوا الهدف الثاني".

وأضاف زيدان عن مستقبله في ريال مدريد: "سنرى ما سيحدث الموسم المقبل، والآن حان وقت الراحة، أنا هنا مدرب لريال مدريد حتى يحدث شيء ما، لا تفكروا في أي شيء.. أنا المدرب ولا شيء آخر".