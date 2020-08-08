هذا ما سيفعله ترامب مع إيران وكوريا الشمالية حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:46 ص
ترامب
ترامب
وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيعقد صفقات مع إيران وكوريا الشمالية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وفي وقت سابق،  كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

 

وقال ترامب، في مقابلة مع "أكسيوس، إن قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

 

وأضاف ترامب "كان قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا. هذه وجهة نظري".

 

وكان ترامب، صرح مرارًا، بأن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها" وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.

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كوريا الشمالية عقد صفقات ترامب ايران الانتخابات الرئاسية الامريكية

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