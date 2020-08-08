"مو ضروري"لماجد المهندس تحقق 23.6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

نجحت أغنية "مو ضروري" للفنان العراقي ماجد المهندس في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهداتها لـ23 مليون و653 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "مو ضروري"من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وهي باللهجة العراقية.

وفي سياق آخر، يشتمل ألبوم ماجد المهندس الجديد "شهد الحروف" على تسع أغاني، من بينهم "مو ضروري"، وتعاون خلالهم مع مجموعة من الشعراء ووالموزعين والملحنين منهم بدر بن عبدالمحسن، طلال، سعود بن عبدالله، زيد عادل، خالد المريخي، مدحت خميس، حسام كامل، يوسف الشطي، فهد بن خالد، دايم السيف.

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