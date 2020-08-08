خطيرة لـ رامي صبري تحقق 2.7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


حققت أغنية "خطيرة" للفنان رامي صبري نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهداتها لـ2 مليون و715 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية"خطيرة" لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقى جلال الحمداوي.

وجاءت كلماتها كالآتي:" لأ دي خطيره بجد خطيرة..كل ما أشوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين".

وفي سياق آخر، شارك رامي صبري في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه لأغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

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