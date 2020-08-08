فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب من إدارة المارد الأحمر تدعيم الجبهة اليمنى، بعد تأكيد رحيل أحمد فتحي خلال الفترة المقبلة.





ورفض أحمد فتحي تجديد عقده مع المارد الأحمر، وانتقل على إثرها إلى نادي بيراميدز.





وطلب فايلر تدعيم مركز الجهة اليمنى، عن طريق التعاقد مع لاعب ولكن لابد وأن يمثل إضافة كبيرة، ويكون في مستوى أعلى من اللاعبين الحاليين بالفريق في هذا المركز.



