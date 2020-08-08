الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

انتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي، في الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام إنبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في القدم، يوم الثلاثاء الماضي.



