الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
انتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي، في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام إنبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في القدم، يوم الثلاثاء الماضي.

وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

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