صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 4.6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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نجحت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهداتها لـ4 ملايين و608 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر "يوتيوب".



أغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى، الحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة، هندسة صوت وميكس إيلي بربر.



وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".



أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".



وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.