صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 4.6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


نجحت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهداتها لـ4 ملايين و608 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر "يوتيوب".

أغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى، الحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة، هندسة صوت وميكس إيلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

منذ ساعة و نصف

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ أقل من ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعة و 7 دقيقة

آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

فاران: أنا الضحية.. ولكن

08:40 ص

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

08:25 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا