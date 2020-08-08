محمد عمارة: نحفر أسماء شباب سيذكرهم التاريخ

قال محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب تعد منصة حوارية جامعة فريدة من نوعها، تضم 27 حزب بأيدولوجيات مختلفة بها اليسار واليسار الوسط واليمين، والمعارض والمؤيد والمعارض بشده، وبالرغم من ذلك يكون هناك توافق بين الجميع، لأن الهدف الرئيسي إضفاء المصلحة العليا للدولة.





جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجر" الإلكترونية، مساء الجمعة، لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، في لقاء موسع؛ للحديث حول آليات واختصاصات مجلس الشيوخ، واستعراض الرؤى الجديدة حول الانتخابات، بحضور أعضاء التنسيقية: محمد عزمي، ومحمد عمارة، وعمرو عزت، وكان في استقبالهم بمقر الجريدة، الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، وأحمد الليموني مدير التحرير، ومينا صلاح سكرتير التحرير.





وأضاف "عماره"، خلال كلمته التي ألقاها في الندوة: نحن نبدأ بحفر أسماء شباب سيذكرهم التاريخ، ويفتخر بهم أولادهم وأحفادهم، من خلال العمل الدائم على تطوير الشباب في ورش العمل، والخروج من الغرف إلى الشارع ومساندة الدولة المصرية في الشارع المصري، والمساهمة في إثراء الحياة السياسية، مؤكدًا أنها سياسية بمفهوم جديد يغير الحياة السياسية.





وحث عضو تنسيقية شباب الأحزاب، المواطنين على النزول في العرس الانتخابي والادلاء بأصواتهم لمن يمثلهم، قائلا: "متضيعش حقك في التصويت، ومتضبعش حق الشهيد اللي دافع على تراب الوطن علشان نوصل للرقي والازدهار الذي تشهده مصر في عصرنا الحالي".



