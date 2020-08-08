محمد عمارة: نحفر أسماء شباب سيذكرهم التاريخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:49 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
عبداللطيف هيبة
قال محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب تعد منصة حوارية جامعة فريدة من نوعها، تضم 27 حزب بأيدولوجيات مختلفة بها اليسار واليسار الوسط واليمين، والمعارض والمؤيد والمعارض بشده، وبالرغم من ذلك يكون هناك توافق بين الجميع، لأن الهدف الرئيسي إضفاء المصلحة العليا للدولة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجر" الإلكترونية، مساء الجمعة، لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، في لقاء موسع؛ للحديث حول آليات واختصاصات مجلس الشيوخ، واستعراض الرؤى الجديدة حول الانتخابات، بحضور أعضاء التنسيقية: محمد عزمي، ومحمد عمارة، وعمرو عزت، وكان في استقبالهم بمقر الجريدة، الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، وأحمد الليموني مدير التحرير، ومينا صلاح سكرتير التحرير.

وأضاف "عماره"، خلال كلمته التي ألقاها في الندوة: نحن نبدأ بحفر أسماء شباب سيذكرهم التاريخ، ويفتخر بهم أولادهم وأحفادهم، من خلال العمل الدائم على تطوير الشباب في ورش العمل، والخروج من الغرف إلى الشارع ومساندة الدولة المصرية في الشارع المصري، والمساهمة في إثراء الحياة السياسية، مؤكدًا أنها سياسية بمفهوم جديد يغير الحياة السياسية.

وحث عضو تنسيقية شباب الأحزاب، المواطنين على النزول في العرس الانتخابي والادلاء بأصواتهم لمن يمثلهم، قائلا: "متضيعش حقك في التصويت، ومتضبعش حق الشهيد اللي دافع على تراب الوطن علشان نوصل للرقي والازدهار الذي تشهده مصر في عصرنا الحالي".

الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ
هذا، وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر طريقة التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:

- يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.

- يتأكد رئيس اللجنة من هويته.

- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.

- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.

- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.

- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.

- يوقع الناخب قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

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