سفيرنا لدى لبنان يكشف عن تفاصيل المساعدات المصرية

قال السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إنهم يتواصلون مع الجانب اللبناني لتنفيذ الجسر الجوي بين القاهرة وبيروت، معقبا: "بدء بالفعل تنفيذه".





وأشار "علوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، إلى أنه وصل أمس 12 طن من المساعدات الطبية من مصر إلى لبنان، وسيصل خلال الأيام المقبلة أكبر من هذه الكمية، كاشفا أن هناك عدة جهات تواصلت معه للتنسيق لإرسال مساعدات طبية إغاثية إلى لبنان.





وأضاف أن صوامع القمح بلبنان تأثرت جراء انفجار مرفأ بيروت، موضحا أن مصر سترسل مواد غذائية ومنها دقيق للبنان وكذلك أدوية.





وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.





وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.





وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115 واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.





وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.





سيساعد نظام رسم خرائط الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحديد مدى الضرر. ويقول مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارسيتش، إن الاتحاد الأوروبي "يشارك سكان بيروت الصدمة والحزن" ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة إضافية.



