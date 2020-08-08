مصطفى بكري يكشف عن تغييرات جديدة في المؤسسات الصحفية

قال الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الجمعة، إن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات في المؤسسات الصحفية بعد التغيير الذي حدث في الهيئات الإعلامية الثلاث.





وأضاف بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "ليس صحيحا أن رؤساء مجالس الإدارة هيكونوا إداريين، وسيكون هناك تقييم لكل العناصر التي نجحت في الأداء ولديهم خطة معقولة، ولكن من فشل وأثار الكثير من المشاكل سيرحل".





وفي تصريحات سابقة قال إن الهيئات الإعلامية الثلاث قد تحتاج إلى بعض التغيرات، حيث أن وضع المؤسسات الصحفية القومية صعبة للغاية، والصحفيين يشعرون بحالة من الألم، والإدارات غير قادرة على الاستمرار.

وأشار إلى أن هناك بوادر جيدة الفترة المقبلة، ووجوه مقبولة في كثير من المؤسسات والهيئات القومية، معقبا: "نحتاج الصحافة بشكل قوي خاصة في ظل مواجهاتنا لعديد من التحديات.".





وفي سياق منفصل دعا بكري المصريين بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.، قائلًا "كل المصريون مدعون للمشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها رسالة للمجتمع الدولي".





وأضاف "المشاركة في الانتخابات ليست رسالة للمجتمع الدولي فقط، ولكنها رسالة في الداخل بأن المصريين مشاركون وأنهم طرف في العملية السياسية".





وتوقع أن تشهد الانتخابات الفردية معركة ساخنة بين المرشحين، متابعًا "إذا كانت القوائم قد أعلنت بالتزكية ولكن هناك نسبة الـ5% الضرورية والانتخابات الفردية هتكون ساخنة ومن يريد الشعب اختياره هو من يستطيع أن يؤدي دور".





وأكد بكري على ضرورة المشاركة السياسية على ارض الواقع، متوقعًا أن تشهد بعض الانتخابات نسب إعادة وهو أمر طبيعي في الحياة السياسية المصرية.





ويقترب المصريون من تحقيق خطوة جديدة في عصر الديموقراطية، حيث تجري انتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق، والتي من المقرر ان تنعقد في يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، بمقر السفارات المصرية بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، باللجان الانتخابية في كافة المحافظات.





وتعد انتخابات مجلس الشيوخ خطوة واعدة نحو إقامة حياة ديمقراطية في ظل حياة دولة مدنية حديثة، فيعتزم المصريون علي استكمال بناء مؤسسات الدولة.





وينظر العالم بعين التقدير والإعجاب لاستعدادات الدولة المصرية، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري بكافة المحافظات.



