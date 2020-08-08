أمريكا ترسل إمدادات طبية لمساعدة لبنان (صور)

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:15 ص
مساعدات أمريكية
مساعدات أمريكية
الفجر
وصلت طائرات أمريكية إلى لبنان، تحمل إمدادات طبية لمساعدة البلد الذي تعرض لحادث قوي خلال الأيام الماضية، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن بلاده أرسلت ثلاث طائرات مساعدات إلى لبنان.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.
أمريكا ترسل إمدادات طبية لمساعدة لبنان (صور)
أمريكا ترسل إمدادات طبية لمساعدة لبنان (صور)
أمريكا ترسل إمدادات طبية لمساعدة لبنان (صور)
أمريكا ترسل إمدادات طبية لمساعدة لبنان (صور)
أمريكا ترسل إمدادات طبية لمساعدة لبنان (صور)
أمريكا ترسل إمدادات طبية لمساعدة لبنان (صور)

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مستودع مفرقعات مرفأ لبنان لبنان بوابة الفجر الفجر

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