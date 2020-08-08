عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، طائرة تحمل جثامين المصريين الثلاثة الذين قتلوا في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.





ووصلت طائرة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، وسط وجود لأهالي أسر الضحايا القادمين من محافظة الغربية، لاستقبال جثامين ذويهم ضحايا الانفجار.





جاء ذلك بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كل الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن.





هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.





كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.





وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.



