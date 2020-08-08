الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الصين، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في آخر 24 ساعة، وفقا لما أفادت قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الصين

أخبار تهمك

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 13 ساعة

آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يكشف مفاجأة عن لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

07:08 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

04:55 ص

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا