"ضارب عليوي" لمصطفى شوقي تقترب من 500 ألف مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)





اقترب فيديو كليب أغنية المطرب مصطفى شوقي،"ضارب عليوي" من تحقيق نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.





الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، ومن توزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوتية هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك نصر محروس.





وشهدت الأغنية إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور مشيدين بكلماتها ومفراداتها الغير مستهلكة ومتداولة في أغاني كثيرة.





جدير بالذكر أن أغنية "ضارب عِلّيوي" تعتبر التعاون الثاني بين مصطفى شوقي، والشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، وذلك بعد أغنية"ملطشة القلوب" التي حققت أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5" للمنتج نصر محروس.