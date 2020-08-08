بعد عرض مسرحية "علاء الدين".. أحمد عز يطلب من الجمهور الوقوف حدادا على أرواح

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

طلب الفنان أحمد عز من الجمهور الوقوف حدادًا علي أرواح شهداء انفجار بيروت  وذلك بعد عرض مسرحيته "علاء الدين".

ولاقى تصرف عز، إشادات واسعة من الجمهور وزملائه الفنانين الذين بادروا بمدح تصرفه والثناء عليه لتضامنه مع شعب لبنان في محنته.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، صرح بأن  2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل. 

وأفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء,

كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان.

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