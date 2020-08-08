نجاح كبير لأغنية "أهواك للموت" الجديدة لحسين الجسمي (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر

حققت أغنية حسين الجسمي الجديدة "أهواك للموت" نجاحًا ضخمًا منذ إطلاقها عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب.

وتجاوزت الأغنية نصف مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر من 1,721,046   مشاهدة حتى الان.

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية والتعبير عن مدى محبتهم للجسمي.

يذكر أن الجسمي طرح قبل فترة أغنية "الحساس"،التي حققت نجاحًا ضخمًا.

"الحساس"، غناء حسين الجسمي، ومن كلمات الشاعر أحمد الصانع، توزيع حسام كامل.

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