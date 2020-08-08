التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة تشيلسي بدوري الأبطال

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:25 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره تشيلسي الانجليزي مساء اليوم السبت 8 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وكان قد حقق بايرن ميونخ الفوز في مباراة الذهاب على تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج في لندن. 

واستقر هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام تشيلسي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:- 

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش - ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج.

خط الوسط: جورتزكا - تياجو ألكانتارا - جنابري - بريسيتش. 

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفيسكي.

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