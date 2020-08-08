آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:11 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
وضع نادى أرسنال الإنجليزي شروطه لضم اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادى برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي ‏جيرارد روميرو انه لا يزال أرسنال يتحدث عن فيليبي كوتينهو لضمه هذا الصيف، ووكيل أعماله أيضا في محادثات مع أرسنال وفرق أخرى من البريميرليج لعودة اللاعب من جديد الي الأراضي الإنجليزية.


وأضاف الصحفي أن أرسنال لا يملك المال للتوقيع مع ويليان و كوتينهو معنا، مما يعني أنه بمجرد الانتهاء من صفقة ويليان سيتعين على كوتينهو التفكير بأندية أخرى حيث عرض برشلونة في البداية كوتينهو على أرسنال كجزء من صفقة مبادلة مع جويندوزي لكن طالب أرسنال من برشلونة بدفع 7 مليون جنيه إسترليني وهو ما رفضه النادى الاسباني.

يذكر أن نادى برشلونة استقر على بيع اللاعب البرازيلي هذا الصيف بعد أن فشل فى أثبات قدرته مع النادى الكتالوني الذي اعاره الي صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني الموسم الماضي.

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