الأهلي يوافق على تجديد إعارة ناصر ماهر وصلاح محسن

وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على إعارة الثنائي صلاح محسن مهاجم الفريق، وناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، لمدة موسم آخر.













واخبر فايلر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، ضرورة استمرار إعارة الثنائي لمدة موسم جديد، من أجل الحصول على المزيد من الخبرات، واستمرار مشاركتهم أكبر قدر ممكن في الدوري المصري الممتاز.













وجاء لناصر ماهر العديد من العروض للاحتراف الخارجي ولكن لم يوافق على الرحيل، ومازال لديه عرض من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى ، ونفس الأمر بالنسبة لزميله صلاح محسن.













ويلعب ناصر ماهر، وزميله صلاح محسن لصفوف فريق سموحة السكندري من بداية الموسم الجاري.













وقرر رينيه فايلر عودة الثنائى محمد شريف المعار إلى إنبى وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء إعارتهما، خصوصا بعد ما ظهرا بمستوى جيد فى الفترة السابقة قبل توقف الدورى.











