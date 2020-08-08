الكشف عن سبب خوض الأهلي مبارياته على ستاد القاهرة رغم تعاقده مع السلام









كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أسباب استمرار لعب النادي الأهلي في استاد القاهرة وليس استاد السلام رغم حصول الأهلي على حق انتفاع استاد السلام.





وقال علي درويش في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي والزمالك وقعوا عقد مع استاد القاهرة حتى نهاية الموسم سواء محليا أو إفريقيا ولكن لا ألعب أسباب عدم نقل الأهلي مبارياته إلى استاد السلام"





وتابع: "الأهلي والزمالك لم يخاطبانا لتجديد عقد الملعب في الموسم الجديد".



