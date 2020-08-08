نيكول سابا عن انفجار بيروت: "كلنا بدنا علاج نفسي بعد يلي صار فينا"





عبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن حزنها الشديد، لما تعانيه لبنان، خاصة بعد وقوع انفجار في مرفأ بيروت قبل أيام.





وعبر حسابها بموقع (تويتر)، قالت نيكول: "الحزن مسيطر على قلب كل لبناني.. بتخيل بدنا كلنا علاج نفسي بعد يلي صار فينا".





وأضافت الله لا يوفق يلي كان السبب.. لبنان منكوب، بيروت عم تبكي".





يذكر أن اللبنانيين فجعوا بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.





وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي











