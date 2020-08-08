محمد عزمي: مجلس الشيوخ سيكون علامة فارقة في الحياة السياسية

قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الحركة الوطنية، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ سيكون علامة فارقة في الحياة السياسية، فالمواطن سينتخب غرفتين بدلًا من غرفة واحدة، موضحا أن التحدي الذي تفرضه شكل الانتخابات للدوائر كونها محافظة هو اختبار لقوة الأحزاب ولكوادرها داخل هذه المحافظات.





جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة " الفجر " الإلكترونية، مساء الجمعة، لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، في لقاء موسع؛ للحديث حول آليات واختصاصات مجلس الشيوخ، واستعراض الرؤى الجديدة حول الانتخابات، بحضور أعضاء التنسيقية: محمد عزمي، ومحمد عمارة، وعمرو عزت، وكان في استقبالهم بمقر الجريدة، الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، ومينا صلاح سكرتير تحرير بالموقع.





وأكد عزمي، أن تنسيقية شباب الأحزاب منصة تعمل على تعزيز الممارسة السياسية السليمة، وتعتبر إصلاح سياسي غير مباشر، بوجود شباب وكوادر ذو كفاءة عالية للنهوض بالحياة السياسية، وإحداث تنمية فارقة وإصلاح حقيقي للكوادر داخل الأحزاب، هدفها إضفاء المصلحة العامة العليا للدولة.





وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن اختصاصات الغرفة الثانية تقوم على دراسة كيفية تعميق الممارسة الديمقراطية، وتطبيق الحقوق والواجبات، وإعلاء قيم المجتمع، وغيرها من اختصاصات، تعمل على تأسيس حياة سياسية سليمة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تلجأ إلى غرفة نيابة واحدة جاءت في أوقات غير مستقرة، ولكن مع عودة الغرفة النيابية الثانية توضح مدى الاستقرار التي تشهده مصر، مما يؤكد أن مصر تملك إرادة حقيقية لاستكمال مؤسساتها التشريعية، وخلق كوادر حزبية وحياة حزبية للممارسة السياسية.





وناشد، المواطنين بالنزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم، لأن صوت الناخبين لا يقدر ماديا أو معنويا فهو أمانة، مشيرًا إلى أن ما يميز شباب التنسيقية هو النزول إلى الشارع المصري والاتصال المباشر مع المواطنين والاختلاط معهم ومعرفة مشكلاتهم.



