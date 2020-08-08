ترامب: 3 لقاحات لكورونا وصلت للمرحلة الثالثة من الاختبارات
السبت 08/أغسطس/2020 - 04:14 ص
الفجر
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك ثلاثة لقاحات وصلت إلى المرحلة الثالثة من الاختبارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت المزيد من المعدات لتعزيز القدرة على مواجهة الفيروس.
وأضاف "ترامب"، في كلمة نقلتها قناة العربية، أن الكثير من الولايات الأميركية تظهر تحسنا في التعاطي مع الوباء، لافتا إلى أن أعداد المصابين بكورونا الذين تظهر عليهم الأعراض انخفضت في أميركا.
وشدد الرئيس الأمريكي، على أن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا سببه زيادة الفحوصات وسرعة النتائج ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العلاج بالبلازما يظهر نتائج مبشرة في مواجهة كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا